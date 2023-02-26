Иван Ургант сделал признание, не побоявшись осуждений: концертов не будет

Иван Ургант с Владимиром Познером отменили свои концерты — 23 февраля на Кипре, а 26 февраля в Дубае. Причиной указали личные непредвиденные обстоятельства.

Публика массово начала сдавать билеты. Чтобы не потерять аудиторию, Ургант пообещал, что оставшихся ждёт сюрприз — Познер лично от корки до корки прочитает вслух свою книгу «Прощание с иллюзиям».

Есть мнение, что концерт отменен из-за страха артистов. Познер опасается, что на выступлении прямо в зале ему устроят провокацию.

Ранее мы писали, что Иван Ургант фотографией намекнул, что «Вечерний Ургант» вернется в сетку вещания.