Иван Ургант фотографией намекнул, что «Вечерний Ургант» вернется в сетку вещания
Фото: Maria Laura Antonelli / Avalon/Photoshot/East News
Ведущий Иван Ургант опубликовал в соцсетях фото из кабинета, где снималась программа «Вечерний Ургант». Передача почти год не выходит в эфир, и сегодняшний снимок восприняли как намек на возвращение программы.
44-летний ведущий был с бейджем «Вечерний Ургант», а доски в кабинете оказались исписаны текстами.
«Люблю, когда вся команда в сборе», - заинтриговал Ургант, стоя на фоне пустой редакции.
Первой под постом отметилась ведущая Ирена Понарошку, она написала: «Выезжаю». Коллега Урганта Алла Михеева обратила внимание на портрет за его спиной, который она «привезла из Парижа».
Поклонники стали интересоваться, «неужели «Вечерний Ургант» вернется в эфир?» Некоторые отмечали, что его очень не хватает, и призывали возобновить съемки.
Сам ведущий не ответил никому. Официальной информации о возвращении «Вечернего Урганта» в сетку вещания нет.
Ранее Ургант прокомментировал фотографии певца Филиппа Киркорова у себя в студии.