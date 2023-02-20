Иван Ургант фотографией намекнул, что «Вечерний Ургант» вернется в сетку вещания

Ведущий Иван Ургант опубликовал в соцсетях фото из кабинета, где снималась программа «Вечерний Ургант». Передача почти год не выходит в эфир, и сегодняшний снимок восприняли как намек на возвращение программы.

44-летний ведущий был с бейджем «Вечерний Ургант», а доски в кабинете оказались исписаны текстами.

«Люблю, когда вся команда в сборе», - заинтриговал Ургант, стоя на фоне пустой редакции.

Первой под постом отметилась ведущая Ирена Понарошку, она написала: «Выезжаю». Коллега Урганта Алла Михеева обратила внимание на портрет за его спиной, который она «привезла из Парижа».

Поклонники стали интересоваться, «неужели «Вечерний Ургант» вернется в эфир?» Некоторые отмечали, что его очень не хватает, и призывали возобновить съемки.

Сам ведущий не ответил никому. Официальной информации о возвращении «Вечернего Урганта» в сетку вещания нет.

Ранее Ургант прокомментировал фотографии певца Филиппа Киркорова у себя в студии.