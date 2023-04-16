Иван Ургант переживает непростые времена: психолог и нервный срыв

Недавно Иван Ургант посетил премьеру фильма «Вызов», где рассказал журналистам, что планирует возвращаться на ТВ и возродить шоу «Вечерний Ургант». Однако многие заметили в словах телеведущего сомнение и разочарование.

Политик и общественный деятель Роман Худяков уверен, что шоумен переживает непростые времена. Ходят слухи, что Ургант был на грани нервного срыва и даже ходил к психологу. Окутанный мыслями о будущем, артист перестал следить за внешним видом. Теперь Иван носит длинную бороду, которая визуально добавляет ему в возраст лет десять.

Худяков понимает, что на душе у Урганта могут скрести кошки, а внешне телеведущий будет сохранять позитивный настрой. Политик напомнил, что шоумен всегда мечтал купаться в лучах славы, а сейчас такой возможности нет.

«Седая бородища» Ивана Урганта, с которой он расхаживает по Москве, объяснима – человек испытывает тяжкие страдания, мечта всей жизни накрылась медным тазом», — рассказал Роман Худяков.

Однако заработок Ургант не теряет — ходит на корпоративы и свадьбы.

Ранее мы писали, что бабушка Урганта осталась без памятника.