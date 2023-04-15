Бабушка Урганта осталась без памятника

Легендарная актриса Нина Ургант ушла из жизни в декабре 2021-го года. По традиции, спустя год на могиле устанавливают памятник. Однако могила Нины Николаевны им до сих пор не обустроена, передает PROZVEZD.

Сын артистки, Андрей Ургант, рассказал о причине отсутствия памятника на месте захоронения мамы. Дело в том, что он не может придумать концепцию. Кладбище в Комарово под Санкт-Петербургом — место деятелей искусств, культуры и науки. Андрей Ургант отметил, что там же покоится и мать его сына – Валерия Ивановна Киселева.

По словам актера, Иван Ургант придумал красивую концепцию для могилы Валерии Киселевой. Будучи молодыми Андрей играл в спектакле «Бумбараш» с Валерией, а теперь на ее могиле есть камень, похожий на декорации со спектакля.

Окутанный раздумьями Андрей Ургант допускает, что на могиле матери может быть не памятник, а надгробие. Актер планирует думать над концепцией до лета.

Также Ургант отметил, что с уходом Нины Николаевны в их семье никак не могут смириться.

«Мама мне часто снится – приходит всегда в добрых снах. Она была очень достойным и добрым человеком. Она не была мягкой и податливой. У нее был сложный характер. Но она была замечательным человеком хрустальной совершенно души, честности чистоты. Нам, конечно, всем ее очень не хватает», — с грустью признался Андрей Львович.

Ранее мы писали, что резко постаревший Иван Ургант играет на пианино в переходе.