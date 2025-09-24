Иван Ургант готов выступать на корпоративах с оригинальным шоу за 6,4 млн рублей

Оставшийся без работы на телевидении Иван Ургант готов выступать на корпоративах с оригинальной программой в стиле шоу «Вечерний Ургант» за 65 тысяч евро (6,4 миллиона рублей -прим. ред.).

«Время – три-четыре часа. Он не может выступать без остановки. Он будет работать блоками по 20 минут», - сказали Абзацу в одном из ивент-агентств.

Кроме того, шоу в стиле «Вечернего Урганта» требует подключения работы сценаристов оригинального телепроекта. Это потребует дополнительных трат.

При этом райдер Ивана оказался довольно простым. Ему необходим трансфер, легкие напитки и закуски в гримерке. От алкоголя он категорически отказывается.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Шоумен уехал из России, однако вскоре вернулся и опроверг сообщения об эмиграции.

Ранее Ивана Урганта заметили на горнолыжном курорте в Башкирии. Артист вел мероприятие, посвященное Дню программиста. На опубликованных кадрах видно, как шоумен говорит со сцены и шутит в своей привычной манере.