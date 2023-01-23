«Ко мне это отношения не имеет»: Иван Ургант прокомментировал фотографии Киркорова у себя в студии

Недавние фотосессии с участием Филиппа Киркорова и Вали Карнавал на фоне хорошо знакомого телезрителям Первого канала задника – ни что иное, как фрагменты корпоратива по случаю для рождения бизнесмена Михаила Баракина.

И сняты они не в Москве, а в отеле Burj al Arab в Дубае.

Об этом сообщил канал Super.ru, в то время как сам Иван Ургант в интервью официальной российской прессе заявил буквально следующее: команда «Вечернего Урганта» с радостью будет ждать Филиппа Киркорова и Валю Карнавал… после того, как шоу выйдет из продолжительного отпуска.

Таким образом слухи о возобновлении работы юмористической новостной программы, выдержанной в стиле американского формата Late Night Show, несколько преувеличены.

Напомним, шоу было закрыто после 24 февраля 2022 года.