Иван Охлобыстин заступился за Ивана Урганта и призвал остановить его травлю

Иван Ургант вот уже больше года не появлялся на отечественном телевидении. После того как он опубликовал в социальной сети черный квадрат, поклонники не только автоматически отвернулись от него, но и даже причислили к врагам. Однако, как считает звезда «Интернов», на самом деле артист ничего плохого не сделал, да и никаких скандальных высказываний с его стороны не было, поэтому он уверен, что травлю пора прекратить.

Охлобыстин считает, что Ургант случайно попал под гнев общественности и лишился из-за какого-то небольшого фото и фанатов, и работы. Актер отметил, что его коллега действительно довольно либерально настроенный человек, но к тому же он еще и очень умный, поэтому точно не стал бы идти против своей страны.

По мнению Ивана Охлобыстина, телеведущий не заслужил всего того, с чем столкнулся. Он призвал прекратить его травить и позволить вернуться к прежней жизни. «Он хороший ведущий. Жалко терять профессионалов. Мы не должны совершенствоваться в искусстве травли и доносов, иначе рано или поздно волна докатится до нас самих», - поделился своим мнением актер.

Напомним, что Ургант только недавно стал вновь активно появляться на публике. Он даже появился на светской премьере фильма «Вызов», на которой присутствовала почти вся команда Первого канала, где раньше работал Иван. И хоть артист не особо охотно общался с репортерами, но все-таки проговорился, что в скором времени собирается вернуться на телевидение.

Ранее Иван Охлобыстин заступился также и за Юлию Пересильд, которую затравили российские космонавты.