Иван Охлобыстин: «В культуре надо проводить серьезнейшую ревизию»

Актер Иван Охлобыстин уверен, что в сфере культуры нужно продвигать патриотическую позицию. Для этого, считает он, необходимо провести ревизию.

По словам Охлобыстина, у актеров с либеральными взглядами больше шансов получить работу в кинобизнесе. Артист утверждает: внешне все показывают патриотизм, но получить финансирование патриотическому проекту гораздо сложнее.

Иван не боится бойкота по отношению к себе — артист рассказывает, что найдет, как себя развлечь. Но он уверен, что текущее положение дел в культуре нужно менять.

«Ну, а молодым-то как? Они должны делать вид, что не придерживаются патриотической позиции и шушукаться со всей этой аудиторией. В культуре надо проводить серьезнейшую ревизию. Боюсь давать какие-то рекомендации. Думаю, господь все уладит», — рассказал он в интервью aif.ru.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, как к Михаилу Ефремову относятся в колонии. По словам звезды «Интернов», он хотел поздравить товарища с юбилеем, но ему запретили выходить на связь.