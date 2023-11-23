Иван Охлобыстин рассказал, как к Михаилу Ефремову относятся в колонии

Актер Иван Охлобыстин, который поддерживает общение с осужденным за смертельное ДТП Михаилом Ефремовым, поделился информацией о содержании коллеги в колонии. Он рассказал, как в ИК относятся к звездному заключенному.

Охлобыстин поделился информацией в беседе с aif.ru. По словам звезды «Интернов», он хотел поздравить товарища с юбилеем, но ему запретили выходить на связь.

Ивану объяснили, что сейчас актер очень опасается за возможность покинуть колонию условно-досрочно, поэтому делает все так, чтобы это не отразилось на перспективе освобождения. При этом Охлобыстин знает, что к Ефремову хорошо относятся в исправительном учреждении.

«Он старается… Молимся. Мы никак не можем на это повлиять. К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже. Он работает, как вол…» — рассказал журналистам звезда «Интернов».

Ранее актер и режиссер Василий Мищенко высказался о судьбе осужденного актера. Он заявил, что нашел плюсы в том, что Ефремов находится за решеткой.