Иван Охлобыстин сообщил о пробках к мемориалу у «Крокуса»

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин посетил стихийный мемориал памяти у «Крокус Сити Холла» в Красногорске, где 22 марта случился теракт. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Три часа стояли в пробке на подъезде к территории. Полтора километра до въезда ограждения украшены букетами цветов и детскими игрушками», — поделился артист.

Охлобыстин уточнил, что отвез к мемориалу цветы. Звезда «Интернов» подчеркнул, что в жизни пережил много печалей, но подобное ощущает впервые.

«Никогда еще не чувствовал такого единения. У меня за спиной невидимые крылья», — отметил актер.

Помимо этого, Охлобыстин рассказал, что его просили записать о ЧП видео, однако пока ему не удалось подобрать нужных слов.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных боевиков ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало более 180 человек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге не стали отменять концерт группы «Пикник» после трагедии в «Крокус Сити Холле».