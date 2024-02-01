Иван Охлобыстин оценил фильм «Холоп 2», в котором сыграл одну из главных ролей

Актер Иван Охлобыстин признался, что остался не удовлетворен собой в фильме «Холоп 2». По его словам, такая оценка самого себя присуща «каждому нормальному человеку».

В личном Telegram-канале звезда «Интернов» поделился своим мнением о нашумевшей комедии, вышедшей на экраны больше месяца назад. Артист признался, что не смог посетить премьеру 20 декабря, поэтому пошел в кинотеатр только сейчас. По мнению Охлобыстина, фильм получился зрелищным и точно стоящим внимания.

Однако одно Ивану все-таки пришлось не по душе, а именно он сам. Актер остался недоволен своим видом в кинокартине.

«Работа актеров безукоризненна. О себе судить не могу в силу естественной каждому нормальному человеку неудовлетворенности своим видом», - поделился Охлобыстин.

Напомним, что в «Холопе 2» к актеру Милошу Биковичу, сыгравшему мажора, присоединилась Аглая Тарасова. Многие поклонники звезд переживали за то, как они будут вместе работать, так как пару лет назад они пережили расставание. Однако, как признавался сам Милош, они с бывшей возлюбленной смогли сработаться и показать хороший результат.

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