Иван Охлобыстин рассказал, как уехавшая из России Пугачева устраняла конкурентов

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, почему уехавших из России артистов удалось не сразу заменить. По его мнению, всему виной певица Алла Пугачева, которая имела большое влияние в шоу-бизнесе и безжалостно устраняла конкурентов.

В интервью aif.ru Охлобыстин выразил уверенность, что именно Примадонна не пускала на сцену талантливых артистов и разрушила карьеру экстравагантной певицы Жанны Агузаровой.

«Агузарову Пугачева не пропустила. Могу еще пять-шесть имен назвать действительно талантливых девок. Как только появлялся намек на какую-то конкуренцию, она это резко пресекала», - выразил уверенность режиссер.

Звезда Жанны Агузаровой взошла в 1980-х. Тогда именно Пугачева заметила необычную солистку группы «Браво» и забрала ее под свое крыло. Хиты Агузаровой «Желтые ботинки» и «Старый отель» сразу полюбились слушателям, а ее популярность росла с каждым днем. Но вскоре певица вдруг исчезла с экранов телевизоров, ее песни перестали крутить по радио. По некоторым данным, она попала в немилость к Примадонне из-за композитора Владимира Кузьмина, который в то время был фаворитом Пугачевой. Якобы он переманил музыканта из коллектива Агузаровой, та возмутилась и высказала свое негодование Алле Борисовне.

Кроме того, причиной своих неудач назвал Пугачеву и исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов. По словам артиста, Примадонна платила деньги, чтобы его не приглашали на телевидение.

Ранее мы писали, что портниха Любовь Аксенова, которая сшила множество разных нарядов для певицы Аллы Пугачевой, опровергла слухи о том, что Примадонна портила карьеру многим артистам из зависти и назвала причину ее конфликта с Софией Ротару. По ее словам, разборки с исполнительницей хита «Лаванда» были для юмора.