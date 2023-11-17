«Хорошо, что он там находится»: актер Василий Мищенко о заключении Михаила Ефремова

Актер Мищенко высказался о судьбе Ефремова и нашел плюсы в его заключении, об этом сообщает Абзац.

Актер и режиссер Василий Мищенко в беседе с журналистами рассказал, что содержание Михаила Ефремова в колонии имеет некоторые плюсы.

«Грешным делом даже иногда посещают меня мысли такие, что, может быть, и хорошо, что он находится там сейчас, [когда происходят, - прим. ред.] все эти перипетии, втравливание и так далее. Я думаю, что, не дай Бог, втравили бы его еще в какую-нибудь бадягу, что не так бы сказал в запарке или за язык притянули бы», – объяснил он.

Мищенко пожелал актеру крепкого здоровья и заявил, что Ефремов не может жить без России. Артист надеется на скорое возвращение своего крестника.

«Он без России не может, что он настолько талантливый и творческий человек, что ему бы работать и работать, и я надеюсь, что, когда он вернется, у него хватит работы – и что поставить, что сыграть и так далее. Зритель его ждет», – рассказал он.

Ранее мы писали о том, что экс-супруга Ефремова Ксения вышла на связь спустя два года затворничества.