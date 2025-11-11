Иван Охлобыстин предложил список фильмов, рекомендованных для российской молодежи

Известный российский актер Иван Охлобыстин предложил список фильмов, которые смогут сформировать мировоззрение у нынешней молодежи России. В беседе с ТАСС звезда «Интернов» обсудил, как кинематограф влияет на подрастающее поколение.

Прежде всего Охлобыстин отметил необходимость знакомить молодых людей с работами выдающихся российских режиссеров: Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Марка Захарова и Сергея Бондарчука. Картины именно этих кинематографистов, по мнению актера, способны оказать влияние на новое поколение.

«Из российского кинематографа я бы обязательно показывал "Андрея Рублева" Тарковского, "Неоконченную пьесу для механического пианино" Михалкова. Как ни странно, сюда же можно добавить фильмы "Тот самый Мюнхгаузен" и "Обыкновенное чудо" Марка Захарова. Они очень добрые», — отметил Иван Иванович.

Артист поделился и личным опытом воспитания детей через кино. Однажды он забрал у своих наследников смартфоны и «закачал» на них фильмы.

«Когда появились смартфоны, я их забрал у всех своих детей и закачал туда фильмов — начиная от постановок Малого театра с Алексеем Грибовым еще 1930-х годов, которые были в телевизионной версии, и заканчивая зарубежным кино 1990-х. И они смотрели», — вспомнил Охлобыстин.

Ранее Иван Охлобыстин сообщил, что возвращение Аллы Пугачевой в Россию ничего не изменит.