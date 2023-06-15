Иван Охлобыстин осудил политическую позицию уволенного из МХТ Дмитрия Назарова

Зимой этого года актер Дмитрий Назаров лишился работы из-за своей политической позиции. Сначала худрук МХТ Константин Хабенский пытался все урегулировать без увольнения коллеги, однако в итоге все-таки попросил его написать заявление. После этого отказываться от сотрудничества со звездой «Кухни» начали и кинорежиссеры, поэтому артист принял решение на время покинуть страну и перебраться вместе с супругой во Францию.

За рубежом Дмитрий продолжает критиковать власть и публиковать весьма провокационные стихотворения в Сети. Из-за всего этого от него отвернулись не только поклонники, но и многие друзья. Актер Иван Охлобыстин признался, что тоже не понимает поступков Назарова и считает, что он серьезно заблуждается. Исполнитель главной роли в сериале «Интерны» отметил, что его коллега не разбирается в ситуации, поэтому и делает скандальные заявления.

«Внешне все выглядит ужасно, нецивилизовано, но всему способствовали внутренние причины. Дима не почувствовал их, был увлечен своей позицией. Простить — прощу его, но выйду ли с ним на сцену…» - поделился Охлобыстин с изданием StarHit.

К слову, сам Иван известен своей патриотической позицией. Он открыто высказывается в поддержку правительства и не боится вступать в конфронтацию с коллегами, с которыми не согласен. Актер в принципе всегда честно делится своим мнением по любому поводу. Например, недавно он призвал вернуть Ивана Урганта на Первый канал, так как, по его словам, он не сделал ничего плохого, чтобы вызвать гнев народа.