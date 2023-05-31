Иван Охлобыстин назвал Ивана Урганта «серьезным журналистом», а Максима Галкина* «балаганом»

Иван Охлобыстин продолжает защищать Ивана Урганта и просить прекратить его травлю в Сети. Недавно он открыто выступил с предложением позволить ведущему вновь приступить к работе на телевидении, а теперь еще и сравнил его с Максимом Галкиным*(Признан иноагнетом на территории РФ). По мнению актера, если нужно выбирать, то он отдаст предпочтение вовсе не мужу Аллы Пугачевой.

Звезда «Интернов» считает, что Ургант не заслужил всего того, что с ним происходит. Он уверен, что журналист не сделал ничего плохого, а опубликованный на его странице черный квадрат не означает, что он отвернулся от России. Охлобыстин призвал вернуть не только Ивана, но и его вечернее шоу на Первом канале, так как оно соответствует международным стандартам.

Кроме того, актер заявил, что нельзя Урганта причислять к числу тех артистов, которые активно критикуют политику страны. Например, Максим Галкин*. По мнению Охлобыстина, если сравнивать двух шоуменов, то Иван в любом случае выигрывает, так как он серьезный журналист, а вот муж Примадонны – нет.

«Ургант намного серьезнее Галкина*. Галкин* — это больше балаган. Не в плохом смысле этого слова. Знаете, есть такие переездные цирки. Там есть переездные шутники. Ему нужно еще выдувать огонь и доставать из шляпы кролика. А Ургант все же серьезный журналист, он дико харизматичный парень», - поделился Иван Охлобыстин.

Ранее появилась информация, что Максим Галкин* стал неожиданно пытаться удалять из Сети видео со своими антироссийскими высказываниями.

*(Признан иноагентом на территории РФ)