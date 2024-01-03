Иван Охлобыстин нашел применение украшению за 23 млн рублей с «голой» вечеринки Ивлеевой

Актер Иван Охлобыстин высказался о новогодних «Голубых огоньках», которые в этом году прошли без участия певца Филиппа Киркорова из-за скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

«Огоньки были хоть и тусклые, как габариты на фуре дальнобойщика, но среднего уровня…. Народ доволен», — написал артист в своем Telegram-канале.

Он также не оставил без внимания обещание Ивлеевой передать деньги на благотворительность. В частности, Охлобыстин рекомендовал оскандалившейся блогерше продать дорогостоящее украшение, которое она прицепила на ягодицы во время вечеринки.

«Обещанные пожертвования на благотворительность от продажи бриллианта с мохнатой задницы пока никак себя не проявили. А ведь на это можно было три танка купить!» - заключил актер.

Напомним, 20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров все-таки появится в новогодних программах, но в урезанном варианте. В частности, руководство телеканала НТВ решило оставить сцены с его участием в праздничном выпуске шоу «Маска». Иначе программу пришлось бы полностью убрать из эфира. При этом Первый канал и ВГТРК решили вовсе обойтись без поп-короля.