Иван Охлобыстин объяснил, почему YouTube наносит вред России

4 июля YouTube заблокировал каналы некоторых русскоязычных артистов. Под санкции попали SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Юлия Чичерина и другие звезды. Актер Иван Охлобыстин заявил, что видеохостинг наносит вред России.

Охлобыстин считает, что YouTube — вреден для российского общества, в отличие от остальных источников информации.

«YouTube приносит нам по части идеологии больше вреда, нежели остальные источники информации, вместе взятые. И у нас не появится аналогов, пока мы это для себя не закроем», — рассказал он в разговоре с radiokp.ru.

По словам звезды «Интернов», российские платформы уступают YouTube. Поэтому наши разработчики должны заняться модернизацией и улучшением площадок: тогда они станут востребованы среди пользователей, считает Охлобыстин.

Он отметил, что новые платформы не будут развиваться, пока YouTube. Пользователей отталкивает невозможность монетизации, поэтому они делают выбор в пользу видеохостинга компании Google.

Ранее SHAMAN высказался о блокировке своего YouTube-канала. Он заявил, что это никак не повлияло на его жизнь и карьеру.