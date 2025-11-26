Иван Охлобыстин назвал Наталию Орейро дисциплинированной актрисой. Об этом сообщает Kp.ru.

Иван Охлобыстин снялся в картине «Письмо Деду Морозу». Актер исполнил роль Пал Палыча. Компанию ему составила Наталия Орейро, сыгравшая Снегурочку. По словам российского актера, их тандем в ленте вышел отличным.

«Наталия Орейро — абсолютно суперская, потрясающе светлая, дисциплинированная и очень живая. Было честью работать рядом с ней», — рассказал он.

Охлобыстин добавил, что Орейро не страдает «звездной болезнью». Она наоборот, развлекала съемочную команду шутками и была естественной. Во время премьерного показа фильма актер поздравил всех с наступающим Новым годом.

«Желаю вам в новом году понять свои настоящие желания. И уверяю вас — все исполнится», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Иван Охлобыстин рассказал об изменениях Асмус со времен «Интернов».