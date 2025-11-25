«Это накладывает отпечаток»: Иван Охлобыстин рассказал об изменениях Асмус со времен «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин уже много лет знаком с Кристиной Асмус. Они вместе снимались в ситкоме «Интерны», но потом их пути разошлись. И вот в 2025 году артисты вновь встретились на съемочной площадке фильма «Письмо Деду Морозу». В интервью сайту «Страсти» Иван рассказал, как за это время изменилась его коллега.

Охлобыстин признался, что считает Асмус хорошей актрисой. По его мнению, определенные события в жизни наложили «отпечаток», но в общем и целом Кристина осталась все той же.

«Она всегда была прекрасной актрисой, и каких-то кардинальных изменений в ней я не заметил. Конечно, за это время в ее жизни произошли важные события: она побывала замужем, стала мамой. Это, безусловно, накладывает отпечаток, немного меняя человека. Но в профессиональном плане ее ключевые качества остались прежними: она как была перфекционисткой, очень дотошной и требовательной к себе и к работе, так и осталась. Она очень хорошая актриса», — поделился Иван.

Напомним, что в 2025 году Кристина неожиданно попала в скандал. Ее выгнали из проекта «Склиф», где она играла главную роль. Тина Канделаки признавалась, что недопустимое поведение Асмус сделало работу над сериалом практически невозможной.

Интервью с Иваном Охлобыстиным читайте на сайте «Страсти».