Иван Охлобыстин назвал настоящую причину обнуления успехов Артура Смольянинова*

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что происходит с уехавшим из России артистом Артуром Смольяниновым* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сейчас он активно перемещается по миру, но нигде не может найти себя.

«Он всегда работал, обеспечивал себя, маму. Я с ним познакомился на фильме Валерия Приемыхова «Кто, если не мы». И все роли у него были хорошие. Но он, к сожалению, обнулил свои успехи. Вот как сейчас смотреть «9 роту»? Просто неприлично», - сказал Охлобыстин в беседе с aif.ru.

Он выразил уверенность, что Смольянинов* наговорил лишнего не подумав, а после всеобщего осуждения начал жестко отвечать из чувства гордости.

«Он попал под влияние, еще будучи здесь. Знаете, вокруг талантливого человека всегда есть паразиты, как рыбки-прилипалы вокруг акулы, которые питаются остатками того, что она разорвала. Эта паразитическая аудитория страдала взглядами, которые сейчас называются либеральным, что не совсем правильно», - пояснил актер, добавив, что вокруг Артура* собралась толпа обыкновенных бездельников, которая «пела ему в уши».

По мнению Охлобыстина, с актером сыграла злую шутку именно гордыня, но на самом деле он талантливый, работящий и умный парень. При этом актер подчеркнул, что умный не равно мудрому.

«И вот он ляпнул одно, ляпнул другое, а все на нерве, и его тут же прокляли. Он в ответ проклял всех. Потянулось, покатилось… К сожалению, мы его потеряли»,- заключил режиссер.

Ранее мы писали, что Смольянинов* сбежал из России и оставил своей престарелой матери невыплаченные кредиты. Женщина живет на одну пенсию, она пришла в ярость, услышав вопрос журналистов о новом долге сына в 95 тысяч рублей.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга