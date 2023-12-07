Иван Охлобыстин назвал Максима Галкина* паразитом и пожалел Аллу Пугачеву

Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах. Он признался, что поведение некоторых звезд стало для него неприятным событием.

Так, например, отъезд лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (Признан иноагентом на территории РФ) огорчил артиста. Он признался, что в детстве пел у костра песни культовой рок-группы.

«Чрезвычайно печально за Макаревича*», - сказал Охлобыстин в беседе с aif.ru.

Оценил актер и поведение уехавшей вслед за мужем-иноагентом Аллы Пугачевой, которую много лет считали главной певицей страны.

«Вот Пугачеву жалко, за нее обидно», - признал Охлобыстин.

При этом он отказался комментировать ее поступок, подчеркнув, что действия Примадонны ему непонятны.

Говоря о других уехавших артистах, Охлобыстин отметил, что они ничего не дали российской культуре, поэтому нет смысла их обсуждать.

«Ну Слепаков*(Признан иноагентом на территории РФ) , Белый, Галкин* – это просто неприлично… Мне совершенно нечего им сказать», - констатировал артист.

Охлобыстин также заявил, что простил бы уехавших знаменитостей, кроме тех, кото перечислил выше (Слепаков*, Белый, Галкин* — прим. «Страсти»).

«Я бы прощал… если не берем ту, гадость, которую я перечислил выше, которые из себя ничего не представляют, а только паразитировали и наживались на людях», - заключил актер.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что за границей не нужны «мутные песни» Бориса Гребенщикова* (Признан иноагентом на территории РФ). Звезда «Интернов» выразил уважение к новым творческим именам, которые появляются, и считает, что они приносят свежий взгляд на российскую музыкальную сцену.

*(Признаны иноагентами на территории России)