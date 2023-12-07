Иван Охлобыстин назвал Максима Галкина* паразитом и пожалел Аллу Пугачеву
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Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах. Он признался, что поведение некоторых звезд стало для него неприятным событием.
Так, например, отъезд лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (Признан иноагентом на территории РФ) огорчил артиста. Он признался, что в детстве пел у костра песни культовой рок-группы.
«Чрезвычайно печально за Макаревича*», - сказал Охлобыстин в беседе с aif.ru.
Оценил актер и поведение уехавшей вслед за мужем-иноагентом Аллы Пугачевой, которую много лет считали главной певицей страны.
«Вот Пугачеву жалко, за нее обидно», - признал Охлобыстин.
При этом он отказался комментировать ее поступок, подчеркнув, что действия Примадонны ему непонятны.
Говоря о других уехавших артистах, Охлобыстин отметил, что они ничего не дали российской культуре, поэтому нет смысла их обсуждать.
«Ну Слепаков*(Признан иноагентом на территории РФ) , Белый, Галкин* – это просто неприлично… Мне совершенно нечего им сказать», - констатировал артист.
Охлобыстин также заявил, что простил бы уехавших знаменитостей, кроме тех, кото перечислил выше (Слепаков*, Белый, Галкин* — прим. «Страсти»).
«Я бы прощал… если не берем ту, гадость, которую я перечислил выше, которые из себя ничего не представляют, а только паразитировали и наживались на людях», - заключил актер.
Ранее Иван Охлобыстин заявил, что за границей не нужны «мутные песни» Бориса Гребенщикова* (Признан иноагентом на территории РФ). Звезда «Интернов» выразил уважение к новым творческим именам, которые появляются, и считает, что они приносят свежий взгляд на российскую музыкальную сцену.
*(Признаны иноагентами на территории России)