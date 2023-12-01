Актер Охлобыстин заявил, что за границей не нужны «мутные песни» Гребенщикова*

Режиссер, актер и сценарист Иван Охлобыстин уверен, что за границей не нужны «мутные песни» артиста Бориса Гребенщикова* (Признан иноагентом на территории РФ). Звезда высказал свое мнение о коллегах, уехавших из России, и поделился взглядами на судьбу звезд русского рока, в частности. Об этом пишет aif.ru.

В интервью знаменитость порассуждал о том, что многие артисты, сделав такой выбор, потеряли для российской культуры гораздо больше, чем приобрели. Он высказался о музыканте и назвал его отъезд большой печалью. По мнению режиссера, после ухода из России Гребенщиков* потерял свою аудиторию, и его новые творческие проявления не находят такого отклика, как раньше.

«Он мне нравился, на самом деле. Но бросил свою группу, не говоря уж о России. Ну и что? Чего стоили все его откровения? Для кого он будет свои песни мутные там петь? Нет там аудитории. Это мы в них искали глубокие смыслы по старой любви. А оказалось, это слова, пустота, ничто», – поделился мнением Иван.

Охлобыстин выразил уважение к новым творческим именам, которые появляются, и считает, что они приносят свежий взгляд на российскую музыкальную сцену.

Ранее музыкант Сергей Галанин рассказал, что Борису Гребенщикову* плохо в эмиграции.

*(Признан иноагентом на территории РФ)