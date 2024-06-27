Иван Чуйков заявил, что большие заработки Муцениеце давят на его мужское эго

Телеведущий Иван Чуйков заявил, что большие заработки Агаты Муцениеце давят на его мужское эго. Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу Марии Гладких.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают роман Агата и Ивана. Знаменитости страстно поцеловались на премии RU.TV и с тех пор появляются вместе на публике. Иван не комментирует роман с актрисой. При этом он признался, что чувствует себя некомфортно в отношениях, где женщина более успешна.

«Когда я вступил в такие отношения, где женщина зарабатывала в разы больше меня, была известнее, популярнее, успешнее, это очень сильно давило на мое мужское. Но ситуация дала мне сильную мотивацию зарабатывать», — высказался Иван.

По словам телеведущего, ему тяжело играть роль менее успешного партнера: это «умаляет» его значимость и обесценивает. Также Чуйков признался, что его трудно назвать идеальным партнером. Многие привычки он перенял от отца-тирана.

«Мозгом понимаю, что никогда в жизни не подниму руку на женщину. Никогда в жизни не буду оскорблять, не буду уходить в те вещи, которые я видел и делал мой отец, но моя генетика такая», — резюмировал Иван.

Ранее Иван Чуйков заявил, что не будет вмешиваться в конфликт Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Подробности читайте в этой новости.