12-летний сын Агаты Муцениеце заинтересовался музыкой после общения с новым мужем актрисы

Актриса Агата Муцениеце после примирения с 12-летним сыном Тимофеем, рожденным в браке с Павлом Прилучным, все чаще стала демонстрировать семейную идиллию в личном блоге.

Мальчик долгое время жил у отца и отказывался возвращаться к матери, пока его местожительство не определил суд.

Судя по всему, Тимофею удалось подружиться с новым мужем Агаты, 41-летним аккордеонистом Петром Дрангой. Подросток заинтересовался музыкой и начал заниматься на рояле.

Муцениеце опубликовала которкий видеоролик, на котором Тимофей с младшей сестрой Мией увлеченно подбирают мелодии, сидя за белым роялем. При этом сначала мальчик был не рад тому, что его снимают, однако после просьбы Агаты продолжил играть.

Напомним, 36-летняя актриса находится на последних месяцах беременности. Вскоре у нее должна родиться дочь. Тимофей принимал участие не только в гендерной вечеринке, но и присутствовал на свадьбе мамы с Петром Дрангой, которая состоялась в конце августа.

Ранее Муцениеце пожаловалась на дочь Мию. По словам звезды «Закрытой школы», девочка часто бывает противной, так как ей довольно сложно угодить.