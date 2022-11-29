Истыкана иголками: измученная Довлатова не может встать с больничной койки

Телеведущая Алла Довлатова вышла на связь с поклонниками из больницы и рассказала о проблемах со здоровьем. 48-летняя артистка заболела еще в пятницу, но до сих пор не может встать на ноги. Она пожаловалась на сильную слабость и мучительные приступы кашля.

Знаменитость обследовалась, но врачам пока не удалось выяснить, что именно произошло с пациенткой. Алла отметила, что у нее нет признаков ковида или гриппа. Из-за болезни ей пришлось отменить эфир со своим участием на радиостанции. Довлатова показала, как лежит под капельницей.

«Вирус очень противный, лечусь всеми средствами. В том числе и капельницы», – призналась звезда.