Истыкана иголками: измученная Довлатова не может встать с больничной койки
Телеведущая Алла Довлатова вышла на связь с поклонниками из больницы и рассказала о проблемах со здоровьем. 48-летняя артистка заболела еще в пятницу, но до сих пор не может встать на ноги. Она пожаловалась на сильную слабость и мучительные приступы кашля.
Знаменитость обследовалась, но врачам пока не удалось выяснить, что именно произошло с пациенткой. Алла отметила, что у нее нет признаков ковида или гриппа. Из-за болезни ей пришлось отменить эфир со своим участием на радиостанции. Довлатова показала, как лежит под капельницей.
«Вирус очень противный, лечусь всеми средствами. В том числе и капельницы», – призналась звезда.
Фото: Соцсети Аллы Довлатовой
Поклонники поддержали телеведущую и написали ей множество теплых слов. Позже она рассказала, что медики отправили ее лечиться домой. Она получила необходимые рекомендации по восстановлению, но очень хочет побыстрее вернуться к работе.
«Сил вам», «Поправляйтесь скорее», «Переживаем за вас, наша красавица», «Будьте здоровы, вирус и правда гадкий», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали, как Алла побывала в кабинете хирурга. Она сделала подтяжку лба, а затем блефаропластику.