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15:39, 29 ноября 2022
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Истыкана иголками: измученная Довлатова не может встать с больничной койки

Истыкана иголками: измученная Довлатова не может встать с больничной койки

Телеведущая Алла Довлатова вышла на связь с поклонниками из больницы и рассказала о проблемах со здоровьем. 48-летняя артистка заболела еще в пятницу, но до сих пор не может встать на ноги. Она пожаловалась на сильную слабость и мучительные приступы кашля.

Знаменитость обследовалась, но врачам пока не удалось выяснить, что именно произошло с пациенткой. Алла отметила, что у нее нет признаков ковида или гриппа. Из-за болезни ей пришлось отменить эфир со своим участием на радиостанции. Довлатова показала, как лежит под капельницей.

«Вирус очень противный, лечусь всеми средствами. В том числе и капельницы», – призналась звезда.

Истыкана иголками: измученная Довлатова не может встать с больничной койки

Фото: Соцсети Аллы Довлатовой

Поклонники поддержали телеведущую и написали ей множество теплых слов. Позже она рассказала, что медики отправили ее лечиться домой. Она получила необходимые рекомендации по восстановлению, но очень хочет побыстрее вернуться к работе.

«Сил вам», «Поправляйтесь скорее», «Переживаем за вас, наша красавица», «Будьте здоровы, вирус и правда гадкий», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали, как Алла побывала в кабинете хирурга. Она сделала подтяжку лба, а затем блефаропластику.

Источник фото:Соцсети Аллы Довлатовой
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