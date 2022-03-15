47-летняя Алла Довлатова легла под нож пластического хирурга: «Результат будет очень естественный»

Результаты операции Алла пока не показывала, но она уверена, что все пройдет на высшем уровне, так как телеведущая со всей серьезностью подошла к выбору клиники и доктора. По словам Довлатовой, цель вмешательства — продлить молодость.

«Я приняла решение сделать пластическую операцию! Это омолаживающая процедура называется эндоскопическая подтяжка лба и век и ультразвуковая подтяжка подбородка. Именно эндоскопическая операция позволяет выполнить все без травм, без рисков. Смысл операции заключается в поднадкостничной отслойке мягких тканей лица и их перемещении вверх. Таким образом устраняется опущение тканей лица: поднимается линия бровей, веки, уголки глаз. При этом не нужно натягивать ткани чрезмерно, ведь процедура повторяемая через 10-15 лет, и результат будет очень естественный», — объяснила телезвезда подписчикам.