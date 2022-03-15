47-летняя Алла Довлатова легла под нож пластического хирурга: «Результат будет очень естественный»
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Фото: instagram/ alla_dovlatova
Результаты операции Алла пока не показывала, но она уверена, что все пройдет на высшем уровне, так как телеведущая со всей серьезностью подошла к выбору клиники и доктора. По словам Довлатовой, цель вмешательства — продлить молодость.
«Я приняла решение сделать пластическую операцию! Это омолаживающая процедура называется эндоскопическая подтяжка лба и век и ультразвуковая подтяжка подбородка. Именно эндоскопическая операция позволяет выполнить все без травм, без рисков. Смысл операции заключается в поднадкостничной отслойке мягких тканей лица и их перемещении вверх. Таким образом устраняется опущение тканей лица: поднимается линия бровей, веки, уголки глаз. При этом не нужно натягивать ткани чрезмерно, ведь процедура повторяемая через 10-15 лет, и результат будет очень естественный», — объяснила телезвезда подписчикам.
Поклонники поддержали Аллу в комментариях и пожелали удачного проведения операции. «Все будет круто», «Серьезный шаг! Удачи», «Правильное решение», «Легкого вам периода реабилитации», «Пусть все сложится наилучшим для вас образом», — пишут люди под постом. Всем уже не терпится посмотреть на конечный результат. Звезда пообещала, что выйдет на связь с подписчиками, как только придет в себя, и поделится впечатлениями.
Фото: Instagram