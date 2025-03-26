Истощенный пианист Левон Оганезов вышел на связь с Малаховым из Нью-Йорка
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Пианист Левон Оганезов впервые за долгое время поучаствовал в съемках телевизионной программы. Он вышел на связь с журналистом Андреем Малаховым из Нью-Йорка. Выглядел музыкант истощенным и болезненным, однако о своем недуге ничего не сообщил.
Поклонники привыкли видеть Левона улыбающимся и немного в теле, поэтому многие удивились, когда он после долгого отсутствия решил показать свою нынешнюю внешность. Пианист согласился созвониться с Малаховым по видеосвязи из-за смерти Ларисы Голубкиной. В разговоре с телеведущим он делился своими воспоминаниями об актрисе.
Оказалось, что присутствовать в студии шоу «МАЛАХОВ» Оганезов не смог, так как находится в США. Почему именно он уехал из России – неизвестно. Раньше за границу он летал только ради встреч с детьми и членами семьи.
К слову, несколько лет назад музыкант жаловался на проблемы со здоровьем. Он делился, что у него болела поясница. А во время пандемии Левон подхватил коронавирус. Болезнь протекала тяжело.
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