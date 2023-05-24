«Истощение крайней степени»: помощница Ренаты Литвиновой близка к смерти от анорексии

48-летняя Наталья Максимова много лет была не только помощницей Ренаты Литвиновой, но и ее близкой подругой. Кроме того, она тесно общалась и с другими звездами шоу-бизнеса. Например, с Ксенией Собчак и Светланой Бондарчук. Сейчас модель живет в Париже и периодически публикует фотографии, от которых фанатам становится не по себе. Дело в том, что девушка «исчезает» буквально на глазах. С каждым годом она становится все худее, и сейчас уже больше похожа на скелет, нежели на здорового человека.

Саму Максимому все устраивает. Она считает, что выглядит красиво, тем более что раньше она совсем себе не нравилось. Долгое время Наталья страдала от лишнего веса, поэтому ее тело сейчас – это для нее настоящая победа. Однако клинический психолог Денис Зинченко заявляет – девушку пора спасать, так как из-за анорексии она уже находится слишком близко к смерти.

По словам эксперта, модели следует обратиться к специалистам за помощью, потому что ее тело на данный момент в критическом состоянии. Специалист утверждает, что у нее тяжелый случай, при котором уже практически бесполезны фармакологические препараты, именно поэтому лечение следует осуществлять путем когнитивно-поведенческой психотерапии.

«Видно что истощение достигло крайней степени, в медицине это называют кахексией, когда кожа по сути обтягивает кости. Думаю, что если посчитать индекс массы тела Натальи, то будет значительный дефицит. У таких пациентов огромный риск внезапной остановки сердца», - заявил психолог изданию PROZVEZD.