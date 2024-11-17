«История с моралью и выводами»: пропавший с экранов Иван Ургант впервые за долгое время вышел на связь

Актер и телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время вышел на связь в личном блоге. Звезда шоу «Вечерний Ургант» высказался о сказке «Красная Шапочка», назвав ее «историей с моралью и четкими выводами». Публикация артиста вызвала бурную реакцию пользователей Сети.

В последнее время шоумен стал редко появляться на публике и выходить на связь с подписчиками после своей «отмены» на телевидении. Однако накануне Иван Ургант опубликовал в соцсети фото, на котором он запечатлен идущим по дороге. Телеведущий был одет в клетчатую рубашку, зеленую куртку, светлые брюки и кроссовки. Примечательно, что на нем также была красная шапка. Вероятно, этот снимок был выбран не случайно. Актер порассуждал о смысле сказки «Красная Шапочка», будто намекнув на свою историю с «отменой» на ТВ.

«Сказка „Красная Шапочка“ — это история с моралью и четкими выводами. Нельзя поступать так, как мама не велит. Нельзя разговаривать с незнакомцами. Нельзя сходить с намеченного пути. Нельзя быть чересчур доверчивой», — написал Иван Ургант.

Пользователи Сети бурно отреагировали на пост экс-ведущего «Вечернего Урганта» и признались, что скучают по нему.

«Скучаем! Не хватает Вас! Ждем», «Да, Иван. Не сворачивайте с правильного пути. Будьте верны своим принципам и не общайтесь с волками», — написали в комментариях.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Позднее выяснилось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею вернуть артиста на российские экраны. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.

Недавно актер обратился к поклонникам в личном блоге, анонсировав свои публичные выступления в ноябре и декабре в Белграде, Лондоне, Женеве, Дюссельдорфе, Лимассоле и Дубае. Многие пользователи не поддержали Ивана Урганта, заявив, что никто «не любит тихушников», но некоторые все же отметили, что без него на российском ТВ «некого смотреть».

Ранее сообщалось о том, что Иван Ургант может вернуться на российское ТВ в новогодние праздники.