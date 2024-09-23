«История с его последней женой очень поучительная»: Собчак прокомментировала развод Шнурова

Музыкант Сергей Шнуров разводится с супругой Ольгой. Иск о расторжении брака поступил в суд. Журналистка Ксения Собчак прокомментировала решение пары в своем Telegram-канале.

Экс-ведущая «Дома-2» написала, что ей не известны подробности личной жизни Сергея Шнурова. Однако Ксении стала понятна одна вещь, которой она поделилась с подписчиками.

Так, по словам Собчак, расцвет карьеры Шнуров выпал на время, когда он был с Матильдой. Сейчас же происходит обратная ситуация. Вместо концертов Сергей ездит по корпоративам.

«Не знаю, что конкретно происходит в личной жизни Сергея, но история с его последней женой очень поучительная… Ну и сегодня „Ленинград“ — это группа, которая выступает на корпоративах. А раньше собирала стадионы по всей стране. И все это пришлось на время с Ольгой», — заявила Собчак.

Ранее адвокат Сергей Жорин объяснил, как будут делить имущество Сергей Шнуров и его жена. По его словам, есть два варианта развития событий.