Зависит от наличия договора: адвокат Жорин объяснил, как при разводе поделят имущество Шнуров с женой

Адвокат Жорин объяснил, как будут делить имущество Сергей Шнуров и его жена. Об этом он рассказал «Страстям».

16 сентября в суд от жены Сергея Шнурова поступило заявление о разводе. О том, будут ли делить имущество супруги, пока ничего неизвестно. Однако в случае, если процесс будет запущен, все зависит от наличия брачного договора, объяснил адвокат Сергей Жорин.

«В случае, если супруги не заключали брачный договор, то все имущество, нажитое в период брака является совместно нажитым и подлежит разделу. Если заявление такого требования подано одним из супругов. При наличии брачного договора, все будет делиться по условиям брачного договора», — рассказал он.

Адвокат добавил, что есть и еще один вариант исхода событий.

«Супруги при расторжении брака также могут подписать соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Как будет в случае со Шнуровым, предположить сложно, поскольку недостаточно данных и информации», — объяснил Жорин.

Ранее мы писали о том, что Сергей Шнуров и его жена после развода могут поделить имущество на миллиард рублей.