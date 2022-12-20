История с Бузовой повторяется: Костенко высказалась об изменах Тарасова

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уже много лет вместе и воспитывают троих детей. Футболист постоянно благодарит супругу за то, что та подарила ему большую семью, о которой он мечтал, еще находясь в отношениях с Ольгой Бузовой. Однако в Сети часто появляются новости о проблемах в звездном браке. В том числе, спортсмена обвиняют в изменах жене, но эти слухи пара никак предпочитает не комментировать.

В личном блоге Анастасии в очередной раз задали вопрос, касающийся неверности мужа, и в этот раз экс-модель решила высказаться. Она заявила, что, если люди обсуждают и клевещут на их семью, значит, они интересные личности. А это Костенко даже льстит. По ее мнению, таким людям не о чем говорить, вот они и придумывают небылицы.

Анастасия подметила, что раньше ей было жаль злопыхателей, но теперь она считает, что это их выбор. «Раньше я бы пожалела таких: «Ох, жаль, что человек не хочет искать другие способы САМОреализация». А сейчас: «Это их выбор. Им за это нести ответственность». Балаболы есть и будут. Без них жизнь скучна, надо же бульвары тешить», - написала Костенко в личном блоге.

Ранее хейтеры «напали» на звездную пару за мнимую роскошную жизнь. Пользователи в Сети подметили, что в их огромном особняке постоянный беспорядок, а футболист шестой год носит вещи, в которых красовался еще во времена брака с Бузовой.