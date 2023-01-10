«История про любовь и разлуку»: известный мужчина высказался о поцелуе с Региной Тодоренко

Совсем скоро состоится финал «Ледникового периода», и телезрители наконец-то узнают, какая пара стала победителем. В этом сезоне публике особенно полюбились Регина Тодоренко и Александр Энберт, поэтому в новом интервью для издания «Газета.ru» мужчина раскрыл многие тайны о совместной работе с телеведущей.

В одном из самых эффектных номеров пары была сцена с поцелуем под дождем. Бронзовый призер чемпионата мира рассказал, как его супруга отреагировала на это. По словам Александра, жена привыкла к тому, что он уже долгое время выступает на льду вместе с партнершами и показывает различные эмоции. Вот почему супруга отнеслась к поцелую, как к красивому завершению номера.

«Не надо забывать, что на льду мы не Александр Энберт и Регина Тодоренко, а герои, которые рассказывают свою историю. "Ледниковый период" — в принципе про любовь, разлуку, расставания и радость. Это был сценический поцелуй, в нем нет ничего такого», — резюмировал Александр.

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