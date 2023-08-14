«История не одного дня и недели»: что ждет попавшую в серьезное ДТП певицу Ладу Дэнс

Директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин прокомментировал лечение артистки и предрек, что ее ждет крайне болезненная и долгая реабилитация. Однако держится вокалистка хорошо и настроена весьма оптимистично.

На данный момент исполнительница находится в сознании. Она морально готова к тому, что ей предстоит тяжелая работа, чтобы вновь встать на ноги и вернуться к нормальной жизни. «Это история не одного дня и недели, но она готова к этой реабилитации. Абсолютно уверен, что ее энергия, ее драйв, воля к жизни и вера во все хорошее дадут позитивный результат», - отметил Пудовкин в беседе с Пятым каналом.

Также Сергей признался, что изначально не предполагал, что последствия аварии окажутся настолько серьезными. Когда Лада впервые вышла на связь после ДТП, она была в шоковом состоянии и оставалась позитивной, именно поэтому создалось ложное впечатление, что у нее все хорошо. К сожалению, это оказалось далеко не так.

Сейчас же Дэнс находится под присмотром квалицированных медиков. Они делают все возможное, чтобы певица поскорее поправилась. Также Ладе помогает и поддержка близких, поклонников и родных.

Ранее Сергей Пудовкин рассказал о второй операции у Лады Дэнс.