«Была не в себе»: Бузова закатила скандал в стоматологии из-за 70 тысяч рублей

Младшая сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой вышла на связь с подписчиками, чтобы поделиться с ними неприятной историей. Блогер призналась, что ей стыдно за свое поведение, но сейчас она уже ничего не может изменить, поэтому она надеется, что ее поклонники смогут принять и эту ее сторону личности. Оказалось, что бизнесвумен, не разобравшись в ситуации, закатила скандал стоматологической компании за то, что ее обсчитали. С нее потребовали 70 тысяч рублей за лечение одного зуба.

Анна рассказала, что недавно обратилась в клинику из-за боли. Ей провели обследование и сообщили, что причина ее недуга в больном зубе. За избавление от дискомфорта с нее потребовали более 18-ти тысяч рублей. На тот момент Бузова считала, что это вся сумма, которую ей придется отдать, так как она уже была довольно внушительная. Однако дальше ее ждал сюрприз.

Через некоторое время после посещения стоматолога ей выслали чек, по которому она должна была доплатить еще 50 тысяч рублей. В итоге по данным клиники лечение стоило 70 тысяч рублей. Бузова была не готова к таким тратам, поэтому стала разбираться с компанией. Она потребовала, чтобы ей на руки выдали медицинское заключение, а также эмоционально высказала свое недовольство персоналу. «Перечитываю и краснею. Напоминаю, я была не в себе», - призналась Анна уже после конфликта.

В результате, чувствуя себя обманутой, блогер пошла в другую стоматологию, вот только оказалось, что цены там гораздо выше. Осознав, какую глупость совершила, Анне стало крайне стыдно за свое поведение. Она попросила своих подписчиков попытаться понять ее и простить.

Ранее сестра Анны Ольга Бузова призналась, что популярность сильно мешает ей построить личную жизнь. По ее словам, сейчас мужчин она привлекает только за счет громкого имени, а не потому что она хороший человек.