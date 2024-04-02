«История абсолютно не по мне»: Илья Авербух рассказал о съемках в сериале с женой

Хореограф Илья Авербух снялся во втором сезоне сериала «Папины дочки. Новые». Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу СТС.

15 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». Сюжет премьеры продолжит развивать линию Веника, который остался один с детьми после ухода жены.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и Лиза Арзамасова. Также в кадре появится хореограф и фигурист Илья Авербух. Илья критически отнесся к своей работе в сериале и заявил, что больше не намерен сниматься в кино.

«Сериал родной для нашей семьи, в других случаях я бы не согласился. Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актером. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне», — высказался Авербух.

Ранее сообщалось о том, что Авербух поздравил жену Лизу Арзамасову с 8 марта на съемочной площадке «Папиных дочек». Подробности смотрите в этой новости.