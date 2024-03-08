Авербух поздравил Арзамасову с 8 марта на съемочной площадке «Папиных дочек»
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Илья Авербух поздравил Лизу Арзамасову с 8 марта на съемочной площадке «Папиных дочек». Об этом сообщает StarHit.
Илья Авербух сделал неожиданный сюрприз своей второй половинке. Он пришел на съемочную площадку новых «Папиных дочек» и вручил Лизе Арзамасовой букет розовых роз.
На видео, которое появилось в соцсетях актрисы видно, что она не ожидала визита супруга. По словам Авербуха, он приехал на съемочную площадку без предупреждения.
«Сейчас на съемках „Дочек“ случилось немного особенное поздравление, когда я, во-первых, окунулся в эту атмосферу и увидел, как происходит магия кино, а во-вторых, сделал сюрприз, а Лиза любит сюрпризы», — рассказал он.
Отдельно фигурист похвалил продолжение культового сериала и поздравил всех женщин с 8 марта.
«Я бы пожелал всем, конечно, семейного счастья, потому что семья — это действительно самое важное. А стержнем семьи всегда является женщина, её тепло и любовь», — добавил он.
Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева обратилась к женщинам-военнослужащим в поздравлении с 8 Марта.