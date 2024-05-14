«Истинная патриотка нашей страны»: продюсер Лавров призвал прекратить травлю Наташи Королевой

В СМИ продолжают обсуждать скандал с участием Наташи Королевой: выступления певицы вырезали из концерта, посвященного 9 мая. Продюсер Сергей Лавров призвал считает, что кадры с артисткой убрали из эфира по ошибке.

Королева родилась в Киеве, но прославилась на российской сцене. Певица не высказывалась против российских властей, а ее супруг Сергей Глушко поддержал действия президента. Мама артистки, которая проживает в Майами, наоборот встала на сторону Украины. Наталья постоянно навещает родительницу в США, но она всегда возвращается обратно, в Россию.

«Наташа — истинная патриотка нашей страны, несмотря на то что родилась на Украине. Она с уважением относится к русскому народу и президенту. Наташа сейчас в такой ситуации, когда не может попасть к родственникам на Украину, потому что внесена там во все чёрные списки», — цитирует Лаврова Абзац.

Сейчас Королева попала под прессинг в России. Лавров уверен, что это какая-то ошибка: возможно, кто-то решил подстраховаться, поэтому вырезал выступление исполнительницы. Продюсер надеется, что виновные будут наказаны.

Напомним, выступление певицы вырезали сразу из эфира двух концертов в Кремле. Артистка расстроилась и совсем не ожидала такого поворота событий. Вступился за исполнительницу и продюсер Иосиф Пригожин.