«Истерика какая-то»: жена Василия Ливанова высказалась о переводе актера в реанимацию

Супруга Василия Ливанова вышла на связь после информации о переводе актера в реанимацию. В беседе с aif.ru Елена Ливанова заявила, что звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» находится в обычной палате в больнице и чувствует себя хорошо.

«Вообще не понимаю, что за истерика какая-то. Что за вбросы опять пошли какие-то. Он не в реанимации. Находится в общей палате, все хорошо с ним», — заявила жена Василия Ливанова.

Напомним, 2 февраля в ряде СМИ появились сообщения о том, что 89-летнего артиста экстренно перевели в реанимацию из-за обморочного состояния. Уточнялось, что у Василия Ливанова начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков. Как утверждали источники, актер оказался прикован к постели, а врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ранее сообщалось о том, что супруга Василия Ливанова высказалась о госпитализации артиста. Елена Ливанова опровергла слухи о том, что звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» попал в больницу из-за расстройства кровообращения.