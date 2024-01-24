Авторы иска против Ивлеевой не стали скрывать, что не прекратят обращаться в суд. Об этом сообщает телеканал «360».

Накануне Московский городской суд в очередной раз зарегистрировал иск против блогерши Анастасии Ивлеевой. Автором заявления стал инициатор предыдущих исков, которые суд отклонил — продюсер Александр Иншаков.

По словам мужчины, он намерен обращаться в суд до тех пор, пока не выиграет дело.

«Суд отказывает, мы возобновляем. И будем продолжать это до тех пор, пока не решим вопрос», — рассказал журналистам он.

Иншаков подчеркнул, что сумма иска против Ивлеевой останется прежней — миллиард рублей моральной компенсации, которые блогерша должна будет отправить на нужды СВО.

Напомним, предыдущее заявление Иншакова в отношении Ивлеевой судья отклонил из-за того, что знаменитость зарегистрирована в другом субъекте России, а не в районе Хамовники, к которому был прикреплен суд.

Ранее мы писали о том, что из российских магазинов пропадают чипсы и энергетики от Насти Ивлеевой.