«Испытываю синдром самозванца»: дочь Егора Кончаловского боится подвести своих известных родителей

Дочь российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская снялась в сериале «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. Наследница знаменитости призналась, что, несмотря на принадлежность к звездной династии, пытается всего добиваться своим трудом.

Мария осталась под впечатлением от совместной работы с Валерией Гай Германикой. Она признается, что ей нравится работать с талантливыми и интересными режиссерами. Но наследница Кончаловского пока не знает, сможет ли сниматься в кино на постоянной основе. Эта профессия кажется девушке очень непростой и требующей упорного труда, поэтому Мария рассматривает ее как дополнительную деятельность.

Сейчас девушка учится в МГПИ и занимается художественной работой. Родители поддерживают Марию и помогли ей организовать первые выставки.

Дочь режиссера признается, что быть ребенком в звездной семье не так просто: ошибки становятся более заметными, а ожидания — высокими. Порой Мария чувствует синдром самозванца.

«Я все время испытываю синдром самозванца, мне все время страшно, что не получится. В такой обстановке мои ошибки становятся более заметными. Я не хочу подводить родных», — рассказала она в интервью журналу MAXIM.

Ранее Мария Михалкова-Кончаловская заявила, что муж на первом свидании устроил ей блиц с вопросами.