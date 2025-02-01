Испытывал нездоровый интерес: почему на самом деле Пугачев возненавидел Седокову

После смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы разгорелся нешуточный скандал. Друзья спортсмена начали обвинять Анну Седокову в смерти экс-супруга. Травлю против певицы организовал блогер Марк Пугачев, который начал говорить нелицеприятные вещи об экс-солистке «ВИА Гры». Поклонники звезды уверены: мужчина возненавидел артистку из-за ее отказа закрутить с ним роман.

По данным журналистки Алены Жигаловой, Пугачев испытывал нездоровый интерес к певице. В прошлом году Седокова пожаловалась в Сети на проблемы в браке — под этим постом он оставил комплимент певице, написав: Sexy.

В Сети также пишут, что Марка на самом деле зовут Дмитрий и ранее он зарабатывал в одном из стриптиз-клубов Москвы. Затем Пугачев переехал в Майами, где начал сдавать в аренду автомобили. Пользователи вспомнили, что Тимма просил Пугачева присмотреть за своим автомобилем, но тот якобы начал сдавать машину баскетболиста в аренду. После нескольких ДТП он отремонтировал авто, но Янис узнал об этом, и между мужчинами случился серьезный конфликт.

После смерти баскетболиста в Сети началась травля его бывшей жены, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют Анну Седокову в причастности к гибели Яниса Тиммы. Сама же певица после трагедии ушла в тень и перестала выходить на связь, что вызвало вопросы у близких спортсмена.

Ранее светская львица Алена Кравец ответила Марку Пугачеву после его угроз в ее адрес. Она назвала блогера персонажем с сомнительной репутацией.