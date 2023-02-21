Испытывает проблемы с речью: что происходит с Константином Хабенским

Константин Хабенский появился на пресс-конференции, посвященной 125-летию МХТ им. Чехова. 51-летний художественный руководитель удивил присутствующих своим поведением и внешним видом.

Актер сразу признался публике, что испытывает проблемы с речью.

«Простите, если я вас раздражаю. Накануне травмировал голос», – объяснил звезда.

Он так же отказался от головного убора, в котором его постоянно видели поклонники. Константин выбрал стильный черный деловой костюм и белую рубашку, но не надел галстук.

Проблемы с голосом не помешали Хабенскому два дня подряд играть Каренина в инсценировке романа Толстого «Сережа». Актер исполняет эту роль после Анатолия Белого, который эмигрировал в Израиль. Константин занят сразу в нескольких постановках, активно ездит на гастроли и участвует в съемках.

Ранее мы писали о том, как на Константина Хабенского подали в суд из-за чужого арестованного автомобиля. И чтобы понять, какое он имеет отношение к происходящему, нужно хорошенько напрячь голову и вспомнить предысторию конфликта Хабенского с дизайнером.