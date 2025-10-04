«Испытание гордыней»: Юлия Меньшова высказалась о возвращении Аллы Пугачевой и других звезд в Россию

Юлия Меньшова высказалась о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. В интервью для YouTube-канала Metametrica актриса усомнилась, что певица и другие уехавшие знаменитости пройдут «испытание гордыней».

По словам Юлии Меньшовой, она не испытывает симпатии к артистам, покинувшим РФ или допускающим нелестные высказывания о стране. Актриса отметила, что все они при желании смогут приехать обратно, но вряд ли смогут вернуть свой авторитет и расположение публики.

«У нас нет никаких законов, которые запрещают вернуться. Другой вопрос — вернутся ли они на те же позиции. Смогут ли они? Или это было какое-то такое прохождение испытания гордыней, что ты уже никогда не сможешь вернуться на те же позиции?» — высказалась Юлия Меньшова.

Дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой возмутилась, что многие знаменитости рассуждают о политике, при этом совершенно не разбираясь в этой сфере. Юлия Меньшова уличила в гордыне людей, раздающих советы государству.

«Те, кто уезжал и разговаривал, и объяснял, как жить, как страна должна поступать, — это, конечно, люди, которые вырастили в себе очень большую гордыню. Потому что, конечно, нужно иметь большую смелость для того, чтобы стране что-либо советовать», — заявила артистка.

Ранее в Госдуме предложили новые условия для возвращения уехавших из России звезд: «Покаяться и сделать что-нибудь хорошее».