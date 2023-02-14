«Испытал чувство неловкости»: Олешко рассказал о повзрослевшей Пуговке из «Папиных дочек»

В перезапуске популярного сериала «Папины дочки» появится Екатерина Старшова, которая сыграла младшую дочь Сергея Васнецова Пуговку. Об этом сообщает KP.RU.

В Сети уже появились фотографии со съемочной площадки, на которых позирует Старшова. Актриса не снимается с 2012 года, так как не захотела связывать свою жизнь с актерской профессией. На данный момент она учится в МГУ им. М. В. Ломоносова на факультете фундаментальной медицины и профессионально занимается фигурным катанием. Ее участие в продолжении долгое время было под вопросом.

«До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство», — отметила Екатерина.

Пока непонятно, будет ли Пуговка постоянной участницей шоу. Актриса рассказала, что у ее персонажа будет немного экранного времени.

«Думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать», — отметила актриса.

По сюжету нового сериала, зрителей ждет воссоединение «Аллигатора» и Пуговки.

«Она оказалась такой красивой взрослой девушкой. Я даже испытал чувство неловкости. И мне так понравилось, что она состоявшийся человек, который точно знает, чего хочет. У нее своя дорога, и она ее отстаивает. Это прекрасно!» — рассказал о встрече с Екатериной Александр Олешко.

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