«Это будет круто!»: Татьяна Орлова возвращается в сериал «Папины Дочки»

Один из наиболее рейтинговых сериалов канала CTC возвращается на экраны после десятилетнего перерыва. «Папины дочки» уже четыре раза получал «ТЭФИ», и, весьма возможно, рассчитывает на пятую награду.

Новость, о возвращении теле-комедии, разумеется, моментально вызвала фурор среди поклонников комедийного произведения, однако еще большей радостью для фанатов стал слух о возвращении на одну из титульных ролей Татьяны Орловой.

Говорят Орлова получила (и приняла) предложение сняться в продолжении сериала.

За время длительной паузы, Татьяна Александрова, которую театралы сравнивают с Фаиной Раневской, стала заслуженной артисткой России и почетным деятелем искусств Москвы. Но от полюбившейся комедийной роли не отказывается.

Это может быть круто, - прокомментировала приглашение Орлова. – Тем более, тогда у нас был открытый финал.

Вернутся ли в продолжение любимцы Тамары Кожемятько сенбернар Лиза и крыса Маруся не сообщается.