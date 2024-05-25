«Испугался?»: Ольга Бузова решила расставить все точки над «i» в отношениях с Давой

Ольга Бузова продолжает выяснять отношения с Давой на шоу «Сокровища императора». В этот раз поющая ведущая заявила, что ждала извинений от своего бывшего возлюбленного.

В прошлых выпусках исполнительница хита «Мало половин» заставляла Даву показывать парные татуировки, которые они набивали, будучи в отношениях. Кроме того, она задавала экс-бойфренду много неудобных вопросов, а в анонсе свежего выпуска предъявила ему претензию прямо на «финише».

«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтоб ты просил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем. Я ждала все это время слов: «Прости, Оль!» Испугался?» - обратилась к Даве ведущая реалити-шоу.

Однако блогер не намерен публично извиняться перед бывшей девушкой. Он ответил, что готов высказать ей все, что думает, но наедине. Многие поклонники проекта даже предсказывают воссоединение пары после финала.

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