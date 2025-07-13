«Испугались, что жара убьет»: Александра Пахмутова не приехала на музыкальный фестиваль в Витебске

Композитор Александра Пахмутова вслед за певицей Еленой Ваенгой отказалась от участия в Международном музыкальном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.

95-летняя автор хита «Беловежская пуща» должна была выйти на сцену в день открытия мероприятия, однако не смогла приехать из-за сильной жары.

«Если бы не было так жарко, еще был бы шанс на такое перемещение… Сейчас — разгар июля, и в Москве, и в Витебске установилась температура за тридцать градусов, очень душно. При таких погодных условиях довольно долгая дорога могла бы нанести вред ее здоровью. Мы все испугались, что жара убьет Александру Николаевну», - рассказали mk.ru в окружении композитора.

В итоге Пахмутову за роялем заменил 18-летний участник шоу «Голос. Дети», пианист Елисей Соколиков.

Собеседник издания также отметил, что в 2024 году Пахмутова съездила в Волгоград, где ей установили скульптуру в виде девочки с аккордеоном. Однако тогда была середина апреля, поэтому композитор легко перенесла дальнюю дорогу.

Ранее Елена Ваенга сообщила, что ей так и не удалось восстановиться к предстоящим июльским концертам. В личном блоге артистка объявила об отмене выступлений и призналась, что такое «за 48 лет жизни и творческого пути» с ней впервые.