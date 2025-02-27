«Испугалась, начали антибиотики»: Лера Кудрявцева сообщила о болезни шестилетней дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее шестилетняя дочь сильно заболела. Оказалось, что уже несколько дней у маленькой Марии держится высокая температура, из-за чего ее мама решила давать ей антибиотики.

Кудрявцева пояснила в личном Telegram-канале, что в Москве ходит вирус, от которого страдают дети. Подхватила его и дочь Леры.

«Маша просто пластом восемь дней с температурой 38-39. Присоединился отит, и я, конечно, испугалась, начали антибиотики», - поделилась ведущая шоу «Секрет на миллион».

Артистка пояснила, что, как и бабушка Марии, выступает против таблеток. Но в тяжелых случаях все же приходится прибегать к «фарме».

«Я мать тревожная, могу ночами не спать и накручивать себя, а вдруг то, а вдруг сё. Короче, парюсь», - призналась Лера.

Напомним, что дочь Кудрявцева родила от молодого муда Игоря Макарова. В прошлом году они оказались на грани развода, но все-таки смогли сохранить семью.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта.